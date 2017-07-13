وزير الدفاع الأذربيجاني لا يستبعد إرسال قوات الى سوريا

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy خبراء من روسيا وأمريكا وإسرائيل يبحثون الوضع حول مناطق تخفيف التصعيد في سوريا

باكو — سبوتنيك. وقال غسانوف لوكالة "سبوتنيك": "القدرة القتالية للجيش الأذربيجاني على مستوى عال، ولديه خبرة قتالية، تصوروا جيشا يقاتل منذ 30 عاما، على الرغم من أن وتيرة الأحداث القتالية لم تخف، إلا أن الجيش في الخنادق، أقول ذلك بشكل نظري حول إمكانيات الجيش الأذربيجاني".

وتابع قائلا: "أما بخصوص إذا ما كان قادرا على تنفيذ شيء ما في مكان ما، فهذه مسألة سياسية".

وأكد الوزير قائلا: "لست سياسيا، ولم أمارس السياسة ولا أعتزم القيام بذلك… إلا أن الجيش الأذربيجاني قادر على تنفيذ كافة المهام، أنا كوزير للدفاع أقيم مستوى الإستعداد القتالي كعال".