الجامعة العربية تأسف لعدم رفع العقوبات الأمريكية عن السودان

وأضافت الجامعة في بيان أنها "كانت تتوقع أن تتخذ واشنطن قرارها النهائي برفع هذه العقوبات مع انتهاء فترة المراجعة التي كانت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد حددتها في مطلع العام الجاري لاتخاذ هذه الخطوة".

وكان أوباما قد أعلن عن رفع العقوبات التي فرضت لمدة عشرين عاما في يناير كانون الثاني وهي خطوة كانت ستوقف حظرا تجاريا وتلغي تجميد أصول وعقوبات مالية عرقلت الاقتصاد السوداني.

لكن تنفيذ الخطوة تأجل لمدة ستة أشهر لإمهال السودان لتحقيق مزيد من التقدم على صعيد تنفيذ خمسة مطالب شملت حل نزاعات مسلحة داخلية في مناطق مثل دارفور والتعاون في مكافحة الإرهاب وتحسين الوصول إلى المساعدات الإنسانية.

وحسب "رويترز" قال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور اليوم الخميس إن بلاده ستواصل التعاون مع الولايات المتحدة بما في ذلك في مجال تبادل معلومات المخابرات على الرغم من قرار الخرطوم تجميد عمل لجنة التفاوض مع واشنطن بشأن تخفيف العقوبات.