اقتحام القوات العراقية بدعم أجنبي قرية استولى عليها تنظيم "داعش"

© REUTERS/ DANISH SIDDIQUI العراق يكشف عن النقطة الإيجابية الوحيدة التي يمتلكها "داعش"

وحسب المصدر، إن قوات من الفرقة التاسعة والفرقة 16 وعمليات صلاح الدين، والشرطة والحشد الشعبي، اقتحمت قرية "إمام غربي"، جنوب الموصل، مركز نينوى، شمال بغداد، من محورين لتحريرها من قبضة "داعش" الإرهابي.

وأضاف المصدر الذي تحفظ الكشف عن اسمه، أن العملية العسكرية لاستعادة قرية إمام غربي، دعمت بغطاء جوي أمريكي من التحالف الدولي ضد الإرهاب.

ويرجح المصدر أن تحرر القرية بالكامل من عناصر "داعش"، خلال الساعات القليلة المقبلة حتى يوم غد السبت، مشيراً إلى مشاركة الأهالي في إسناد القوات وتقديم الماء والطعام لها.

وتعتبر قرية إمام غربي من أكبر قرى جنوب الموصل، واخترقها عناصر "داعش" قبل نحو أسبوع وقتل فيها مدنيين، وصحفيين اثنين وحاصر اثنين آخرين، تمكنت القوات من تحريرهما.

يذكر أن القوات العراقية حررت قرية إمام غربي من قبضة "داعش" الإرهابي، في 12 آب/أغسطس عام 2016، قبل بدء عمليات تحرير الموصل التي حسمت بالانتصار يوم 10 تموز/يوليو الجاري.