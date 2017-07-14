مبادرة جديدة منتظرة من دي ميستورا

جنيف- سبوتنيك. وقال المصدر لـ"سبوتنيك": يعتزم المبعوث الخاص لفت انتباه الأطراف إلى مسألة مكافحة الإرهاب وأهميته في إطار عملية التفاوض.

وأوضح المصدر أن مبادرة دي ميستورا تتكون من عدة عناصر. على وجه الخصوص، أشار المبعوث الدولي إلى ضرورة مكافحة المنظمات التي صنفها مجلس الأمن "إرهابية"، مثل "جبهة النصرة" و"داعش" (المحظورة في روسيا).

بحسب المصدر، فإن قرار الدفع بالمبادرة جاء بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم أمس.

وأشار المصدر إلى أن مبادرة دي ميستورا يمكن أن تطلق خلال كلمته اليوم أمام مجلس الأمن، أو تقدم إلى الأطراف المشاركة في المحادثات السورية في جنيف.

وكان الرئيس الفرنسي قد صرح، الأمس، أن مسألة رحيل بشار الأسد عن السلطة لم تعد شرطاً ضروريا بالنسبة لفرنسا. فيما قال الرئيس الأميركي إن العمل مستمر من أجل التوصل إلى هدنة ثانية في سوريا.