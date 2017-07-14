"فتح" تعلق على إغلاق إسرائيل المسجد الأقصى ومنع الصلاة فيه

© AP Photo/ Mahmoud Illean قتلى ومصابون في هجوم بالرصاص قرب الأقصى في القدس

وأعلنت "فتح" في بيان على لسان الناطق باسمها، أسامة القوامي، رفضها القرار، مشيرة إلى أنه "تصعيد خطير ومرفوض.

ودعت الحركة الفلسطينين إلى "شد الرحال إلى الأقصى والرباط فيه".

وقال القواسمي إن "ما يجري في المسجد الاقصى ومحيطه أمر خطير للغاية ومحاولة لاستغلال ما جرى لتنفيذ مخطط إسرائيلي معد سلفا على غرار ما جرى في المسجد الإبراهيمي في الخليل، الأمر الذي نرفضه تماما ولا يمكن أن يمر بأي شكل من الأشكال".

كما دعا الناطق باسم فتح الدول العربية "إلى ضرورة العمل بشكل فوري بكافة الاتجاهات للتصدي للمخطط الإسرائيلي بحق أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين المسجد الأقصى والقدس العاصمة الفلسطينية".