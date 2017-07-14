الحريري متمسك بالامم المتحدة ويرفض اقتراح حزب الله حول عودة النازحين السوريين

© AP Photo/ Hussein Malla الحريري يغني الـDespacito ..ويعلق

وقال الحريري "في الآونة الأخيرة، برز نقاش حول عودة السوريين. وهنا أود أن أكرر موقفي من هذه المسألة بعبارات واضحة جدا". وأضاف "سنتناول هذه المسألة فقط بالتنسيق الوثيق والتخطيط المشترك مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة".

وتحدث الحريري خلال اجتماع للجنة التوجيهية العليا للنازحين قائلا "نحن ندعم العودة السريعة والآمنة للنازحين السوريين، ومع ذلك فإننا لن نجبر، تحت أي ظرف، النازحين السوريين على العودة إلى سوريا".

كما شدد الحريري قائلا "لقد كان وقع أزمة النازحين السوريين ثقيلا جدا على لبنان. فالبلد بأسره يشعر بهذا الثقل، وقد أدى وجودها إلى تفاقم المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية".

يذكر ان الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصرااله، اقترح على التواصل والتنسيق مع الحكومة السورية لعودة النازحين السوريين الى بلادهم.









