لبنان يؤكد أن عودة اللاجئين السوريين ستكون "طوعية"

بيروت — سبوتنيك. وجاء موقف الحريري خلال اجتماع عقدته، عصر اليوم الجمعة، اللجنة التوجيهية العليا للنازحين، التي تضم وزراء الخارجية والداخلية والشؤون الاجتماعية، والذي حضرته منسقة الأمم المتحدة الخاصة للبنان سيغريد كاغ، وممثلين عن بعثات دبلوماسية عربية وغربية في لبنان.

وقال الحريري "نحن نشهد تزايدا في التوترات بين السوريين واللبنانيين، تؤكد تعب المجتمع المضيف وتثبت صحة ندائنا لزيادة الدعم للمجتمعات المضيفة"، مشيراً الى أن "ما يثير القلق بالقدر نفسه، أن مستوى صرف المعونة الإنسانية إلى لبنان حتى الآن أقل من نصف المساعدة المعلن عنها في العام الماضي خلال الفترة نفسها، فيما لا تزال التعهدات المعلنة للعام 2018، وما بعده محدودة، ما يحد من برامج المساعدة الحاسمة الممتدة على سنوات".

وتطرق الحريري الى الجدل القائم في لبنان حول موضوع عودة اللاجئين، قائلاً "نحن ندعم العودة السريعة والآمنة للنازحين السوريين، ومع ذلك، فإننا لن نجبر، تحت أي ظرف، النازحين السوريين على العودة إلى سوريا".

وأشار الى أن هذه المسألة "سيتم تناولها فقط بالتنسيق الوثيق والتخطيط المشترك مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة"، في أشارة ضمنية الى رفض التنسيق مع الحكومة السورية، مضيفاً "سوف نتأكد من أن شروط عودتهم تمت تلبيتها بشكل صحيح ووفقا للقانون الدولي".

وكان "حزب الله" اقترح مؤخراً على الحكومة اللبنانية التنسيق مع الحكومة السورية بشأن عودة اللاجئين الى مناطق آمنة في سوريا، وهو ما كرره الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله في خطاب القاه يوم الثلاثاء الماضي، مشدداً في الوقت ذاته على ان احداً لا يسعى الى اجبار النازحين على مغادرة لبنان، وان عودتهم الى سوريا لا بد ان تكون "طوعية".