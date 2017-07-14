قطر وبريطانيا تجريان تدريبات عسكرية بحرية (صور)

وقالت المديرية في بيان، نشرته على موقع وزارة الدفاع القطرية على "تويتر"، إن الزورق البريطاني "إتس إم إس ميديلتن"، زار الدوحة ضمن تمرين بحري مشترك بين القوات البحرية القطرية ونظيرتها البريطانية.

وأوضحت، أن التمرين يأتي في إطار اتفاقيات مسبقة بين البلدين، ضمن التعاون الدفاعي الثنائي لدعم جهود مكافحة الإرهاب وعمليات القرصنة والتهريب، ومن أجل حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

واختتمت، مديرية التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع القطرية، بيانها، بأن الزورق البريطاني يعد من أحدث كاسحات الألغام البحرية التي تستخدم كسلاح مضاد للغواصات والزوارق الحربية والطرادات البحرية في العالم.

زيارة الزورق البريطاني HMS MIDDLETON للقيام بتمرين مشترك مع القوات البحرية الاميرية في المياه الاقليمية القطرية.#قطر #تميم_المجد pic.twitter.com/NN4WjWGz4G — وزارة الدفاع — قطر (@MOD_Qatar) July 14, 2017

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