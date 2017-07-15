كشف هوية مهاجم السياح في الغردقة (صور)

© AFP 2017/ STR بالصور والفيديو...مقتل سائحتين ألمانيتين في هجوم بسكين في الغردقة

وقال التليفزيون المصري، نقلاً عن مسؤول مركز الإعلام الأمني في وزارة الداخلية، إن المتهم دخل الشاطئ العام بمدينة الغردقة وسدد قيمة الدخول وظل يسبح حتى وصل لشاطئ قرية ذهبية المجاورة وهناك نفذ جريمته حيث طعن السياح بالسكين،

ونشر، التليفزيون، مساء الجمعة، الصور الأولى للمهاجم، وقال إن المتهم يدعى عبد الرحمن شمس شعبان من مدينة قلين بكفر الشيخ، ويبلغ من العمر 28عاماً، وتخرج من كلية التجارة جامعة الازهر.

وكانت وزارة الداخلية المصرية أفادت بأن شاباً طعن، 6 سائحات أجنبيات في مدينة الغردقة المطلة على ساحل البحر الأحمر، ما أسفر عن مصرع سائحتين ألمانيتين وإصابة 4 من جنسيات مختلفة.

© REUTERS/ STRINGER المتهم داخل قفص حديدي