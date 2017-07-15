الداخلية المصرية تكشف ملابسات عملية طعن الغردقة

وأوضحت قائلة إن المشتبه به من محافظة "كفر الشيخ"، ولم يكن له أي سجلات إجرامية سابقة سواء جنائية أو سياسية.
وكان رجل مسلح قد هاجم ضيوف فندق بالغردقة بسكين، وقتل امرأتين من ألمانيا، وأصيب أربعة آخرين.
وقالت، دعاء رفعت النحاس، مديرة المبيعات والتسويق، في فنادق، صني دايز مصر، التي وقعت فيها الحادثة، لـ"سبوتنيك" إن الهجوم استهدف فندقين في الغردقة، هما "ذهبية، ثم منتجع "صني دايز إل بلاسيو".
من جانبها، أكدت الخارجية الألمانية، اليوم السبت، مقتل اثنين من السياح الألمان في عملية الطعن، من دون أن تقدم أي معلومات إضافية عن الضحايا.
وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية: "بحسب كل ما نعرفه فإن هذا العمل كان موجها إلى السياح الأجانب، وهو عمل غادر ومجرم بشكل خاص، ويجعلنا نشعر بالحزن والانزعاج والغضب".
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