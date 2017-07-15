الداخلية المصرية تكشف ملابسات عملية طعن الغردقة

© AFP 2017/ STR شاهد يروي لـ"سبوتنيك" تفاصيل مقتل سائحتين ألمانييتين في الغردقة

وقالت الداخلية المصرية في بيان رسمي إن المشتبه به في عملية الطعن هو طالب يبلغ من العمر 28 عاما.

وأوضحت قائلة إن المشتبه به من محافظة "كفر الشيخ"، ولم يكن له أي سجلات إجرامية سابقة سواء جنائية أو سياسية.

وكان رجل مسلح قد هاجم ضيوف فندق بالغردقة بسكين، وقتل امرأتين من ألمانيا، وأصيب أربعة آخرين.

وقالت، دعاء رفعت النحاس، مديرة المبيعات والتسويق، في فنادق، صني دايز مصر، التي وقعت فيها الحادثة، لـ"سبوتنيك" إن الهجوم استهدف فندقين في الغردقة، هما "ذهبية، ثم منتجع "صني دايز إل بلاسيو".

© AFP 2017/ STR بالصور والفيديو...مقتل سائحتين ألمانيتين في هجوم بسكين في الغردقة

وقال مصدر في قطاع السياحة في الغردقة لوكالة "سبوتنيك" إن إجراءات أمنية مشددة بدأ تنفيذها، في المنتجع المصري الشهير بعد الهجوم، خاصة على نقاط الدخول والخروج من المدينة.

من جانبها، أكدت الخارجية الألمانية، اليوم السبت، مقتل اثنين من السياح الألمان في عملية الطعن، من دون أن تقدم أي معلومات إضافية عن الضحايا.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية: "بحسب كل ما نعرفه فإن هذا العمل كان موجها إلى السياح الأجانب، وهو عمل غادر ومجرم بشكل خاص، ويجعلنا نشعر بالحزن والانزعاج والغضب".