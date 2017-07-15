مندوب روسيا في الأمم المتحدة يكشف سبب تغير الموقف المعارضة السورية

© Photo/ provided RF Permanent Mission to the UN in Geneva مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف: هناك عناصر متطرفة في صفوف الهيئة العليا للمفاوضات

موسكو — سبوتنيك. وقال المندوب في مؤتمر صحفي: " الظروف الدولية التي جرت في سياقها جولة المحادثات أي تصريحات التي سمعناها في هامبورغ ولقاء استانا دفعت بتعديل موقف الهيئة العليا للمفاوضات".

وأشار بورودافكين إلى أن الوفد الروسي التقي خلال المحادثات مع بعض ممثلي الهيئة العليا للمفاوضات ومنصة موسكو والقاهرة وأكدوا بالفعل على وجود تقارب فيما بينهم.

وأضاف بورودافكين: " ما زال هناك سلبيات في المحادثات واهمها وجود عناصر متطرفة في صفوف الهيئة العليا للمفاوضات والذين يطالبون بإقصاء الرئيس الشرعي بشار الأسد".

وعلل بورودافكين، أنه خلال فترة ما بين الجولتين أي في يوليو واغسطس ستستمر اللقاءات التقنية بين المنصات المعارضة، مؤكداً أنه في حال تمكنت المنصات المعارضة من توصل إلى أرضية مشتركة والامتناع عن وضع الشروط المسبقة فهناك أمل كبير في الوصول إلى وفد مشترك للمعارضة بحلول أيلول/سبتمبر القادم.