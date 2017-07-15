مندوب روسيا في الأمم المتحدة يكشف سبب تغير الموقف المعارضة السورية

وأشار بورودافكين إلى أن الوفد الروسي التقي خلال المحادثات مع بعض ممثلي الهيئة العليا للمفاوضات ومنصة موسكو والقاهرة وأكدوا بالفعل على وجود تقارب فيما بينهم.
وأضاف بورودافكين: " ما زال هناك سلبيات في المحادثات واهمها وجود عناصر متطرفة في صفوف الهيئة العليا للمفاوضات والذين يطالبون بإقصاء الرئيس الشرعي بشار الأسد".
وعلل بورودافكين، أنه خلال فترة ما بين الجولتين أي في يوليو واغسطس ستستمر اللقاءات التقنية بين المنصات المعارضة، مؤكداً أنه في حال تمكنت المنصات المعارضة من توصل إلى أرضية مشتركة والامتناع عن وضع الشروط المسبقة فهناك أمل كبير في الوصول إلى وفد مشترك للمعارضة بحلول أيلول/سبتمبر القادم.
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