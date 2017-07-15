172 مدرعة تركية إلى سلطنة عمان

وأشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إلى أن أنقرة سلمت سلطنة عمان مدرعات قتالية من طراز "بارس"، ضمن اتفاق موقع منذ عام 2015.

ومن المتوقع أن يمتد تنفيذ الاتفاق حتى عام 2020، والذي ينص على تسليم مدرعات من طراز "بارس3-8×8"، و"بارس3-6×6" القتالية متعددة المهام.

وتعد عمان ثاني دولة تتسلم عتادا عسكريا تركيا في منطقة الخليج، وتأتي بعد أسابيع قتالية من تعزيز أنقرة لقاعدتها العسكرية في قطر.

يذكر أن تركيا سبق وأعلنت دعمها قاعدة عسكرية في الدوحة، بنحو 3 آلاف جنديا، وهو ما وصف بأنه مرتبط بأزمة قطر مع السعودية والإمارات ومصر والبحرين.

وجرى تسليم المدرعات في العاصمة التركية أنقرة، في حفل حضره العميد العسكري العماني، محمد سيف الشدي، ومدير عاما شركة "إن إن إن إس" التركية المصنعة للمدرعات، نائل كورت، ونائب مستشار الصناعات العسكرية التركي، كوكسال ليمان، وكوكهان تكين مدير مشروع " بارس".

يذكر أن تركيا وعمان مرتبطان بعدد من الاتفاقيات في عدة مجالات، كما يحافظان على تبادل تجاري قوي.