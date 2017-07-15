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14:53 15 يوليو/ تموز 2017
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    رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس

    الحكومة الفلسطينية تحذر من الإجراءات الاسرائيلية المفروضة في القدس

    © AP Photo/ Mohamad Torokman
    العالم العربي
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    حذرت الحكومة الفلسطينية من الإجراءات غير المسبوقة التي فرضتها الحكومة الإسرائيلية على المسجد الأقصى ومدينة القدس.

    فلسطين واقتحام مسجد الأقصى
    © AP Photo/ Mahmoud Illean
    المستوطنون اليهود يقتحمون باحات المسجد الأقصى في القدس
    رام الله- سبوتنيك. وطالب الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود، في بيان، بوقف تلك الاجراءات الجائرة والتعسفية وفتح المسجد الأقصى وعدم المساس بقدسيته.

    وقال المحمود إن الحكومة تتابع بقلق شديد الإجراءات الاحتلالية التي من شأنها المساس بالوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى وفي مدينة القدس العربية المحتلة التي من شأنها دفع الأوضاع إلى مزيد من التدهور.

    ودعا المحمود المجتمع الدولي وكافة المنظمات والمؤسسات الدولية وحكومات ودول العالمين العربي والإسلامي إلى التحرك العاجل والسريع والعمل على كافة المستويات من اجل وقف الإجراءات الاحتلالية التي تشكل مساسا خطيرا بأماكن العبادة وبأحد أقدس مقدسات العرب والمسلمين إضافة الى ما تمثله من انتهاك صارخ وخطير لكافة القوانين والشرائع الدولية حسب ما جاء في البيان.

    وأشاد المحمود بالدور الذي تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية والجهد الذي تبذله من أجل حماية القدس والمقدسات ووقف التصعيد الأخير الخطير الذي يتضمن منع رفع الأذان ومنع إقامة الصلاة في المسجد الأقصى وملاحقة المصلين واعتقالهم واعتقال موظفي الأوقاف الإسلامية والاعتداء على مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين.

    يذكر أن السلطات الإسرائيلية تستمر في إغلاق المسجد الأقصى لليوم الثاني على التوالي ردا على عملية إطلاق النار التي نفذها ثلاثة فلسطينيين أمس اشتبكوا مع الشرطة الإسرائيلية التي قتل شرطييْن من أفرادها قبل أن يقتل المنفذون.

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    الكلمات الدلالية:
    الرئيس الفلسطيني محمود عباس, إسرائيل, فلسطين
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