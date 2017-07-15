تسجيل
14:53 15 يوليو/ تموز 2017
مباشر
    بحث
    المسجد الأقصى

    الضعف العربي أفقد الأردن سيطرته على المسجد الأقصى

    © Sputnik. M.Urchenko
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 17 0 0

    اعتبر خبير في الشأن الفلسطيني أن غياب موقف عربي داعم للأردن يشكل حجر عثرة في طريق مطالبته ببسط ولايته على المسجد الأقصى والأماكن المقدسة في فلسطين.

    لقاء الرئيس الروسي والعاهل الأردني
    © Sputnik. Aleksej Druzinin
    اتصالات شبه يومية بين الأردن وروسيا لإيجاد حلول سياسية في سوريا
    عمان- سبوتنيك. وقال الخبير جهاد الرنتيسي، لـ "سبوتنيك"، إن "غياب سند عربي للأردن يضعف موقفه المطالب ببسط ولايته على المسجد الأقصى من جميع جوانبها ومتطلباتها الفعلية".

    وشرح الظرف العربي من الناحية السياسية قائلاً "هناك مشكلة يواجهها الأردن كما يعانيه الموقف السياسي العربي بشكل عام تتلخص بهشاشة الموقف السياسي العربي في هذه المرحلة نتيجة لما سمي بالربيع العربي والذي انتهى في هذه المنطقة إلى كوارث، حسب الرنتيسي، الذي لا يقلل من أثر الخلافات العربية — العربية، وظهور تنظيمات متطرفة أضعفت المناعة السياسية للعرب".

    الظرف السياسي المعقد الذي يضعف من جانب الأردن، لا يلغي ناحية قانونية تدعم وتقوي الموقف الأردني، تتمثل حسب الرنتيسي بكون القدس، حتى الآن، منطقة محتلة وفق القانون الدولي، وبالتالي فإن إسرائيل بالمفهوم الحقوقي هي "دولة احتلال" يفترض أن تكون محكومة ببنود اتفاقية جنيف، ما يعني أنه ليس من حق الإسرائيليين التصرف بهذا المكان إلا باعتبارهم سلطة احتلال.

    في حين أن القدس كانت قبل احتلال الضفة الغربية عام 1967 جزءاً من المملكة الأردنية الهاشمية، لكن الرنتيسي يعود ويبين أن الموقف الإسرائيلي غير المكترث بالناحية القانونية، يشرحه حالة الضعف العربي العامة.

    ومنعت السلطات الإسرائيلية أمس، الجمعة ولأول مرة منذ العام 1969، إقامة صلاة الجمعة في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية، التي احتلتها في حزيران/يونيو 1967، على خلفية قيام ثلاثة مسلحين عرب من حاملي الجنسية الإسرائيلية بمهاجمة دورية للشرطة الإسرائيلية في باحات الحرم القدسي، وأطلقوا النار عليها من مسافة "صفر"؛ ما أسفر عن مقتل المهاجمين الثلاثة وشرطيين.

    وفي رد فعل أردني على ما الأحداث التي وقعت في المسجد الأقصى، طالبت الحكومة الأردنية إسرائيل بفتح المسجد فوراً أمام المصلين وعدم اتخاذ أية إجراءات من شأنها تغيير الوضع التاريخي القائم في القدس والمسجد والأقصى.

    وجاء رد الفعل هذا على لسان وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، الذي أدان التصعيد الذي شهده المسجد الأقصى، مطالباً بفتح تحقيق فوري وشامل في الحادث، مشيراً إلى موقف الأردن المبدئي بإدانة العنف.

    انظر أيضا:

    اتصالات شبه يومية بين الأردن وروسيا لإيجاد حلول سياسية في سوريا
    الجيش الألماني يستأنف تشغيل طائرة تزود بالوقود بعد نقلها من تركيا إلى الأردن
    تفجير يستهدف الجيش العراقي في خط دولي مع الأردن
    الجيش العراقي يحبط هجوما بمختلف الأسلحة لـ"داعش" قرب الأردن
    الأردن...حسابات الربح والخسارة في التضامن مع الموقف السعودي حيال قطر
    هل يعتزم الأردن إرسال قواته إلى سوريا
    الجيش السوري يقترب من الحدود مع الأردن والجماعات المسلحة تتخبط تحت ضربات الجيش وحلفائه
    "امرأة خارقة" في الأردن ومطالب بتحرك شعبي ضدها
    الكلمات الدلالية:
    الأردن, إسرائيل, فلسطين المحتلة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    قوات جيش التحرير الشعبي الصيني خلال اليوم المفتوح في قاعدة هونغ كونغ البحرية، الصين، 8 يوليو/ تموز 2017
    الأسبوع في صور
    هزيمة الجيش الأمريكي في أفغانستان
    اعتراف مفاجئ لسناتور أمريكي: جيشنا ينهزم في أفغانستان
    إم إس-21 جيل جديد من الطائرات
    "إم إس-21" جيل جديد من الطائرات

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك