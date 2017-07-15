السعودية: سنقدم لباريس ملفا كاملا عن "دعم قطر للإرهاب"

وأضاف الجبير بعد لقائه بنظيره الفرنسي "أكدت موقف المملكة الداعي لعدم دعم التطرف والإرهاب أو استضافة مطلوبين متهمين بالإرهاب".

وقال "ناقشت مع الوزير الفرنسي الموقف في سوريا والعراق واليمن".