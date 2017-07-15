المزيد من حقول النفط ينتزعها الجيش في الرقة والبادية من "داعش"

© AFP 2017/ Mohammad Al-Hussein الجيش السوري يدمر تحصينات لـ"داعش" في الرقة وحمص ودير الزور

ونقلت قناة الإخبارية السورية المملوكة للدولة عن مصدر عسكري قوله إن الجيش سيطر على حقول نفط الوهاب والفهد ودبيسان والقصير وأبو القطط وأبو قطاش وعدة قرى أخرى في منطقة الصحراء الواقعة في جنوب غرب محافظة الرقة.

وتقع تلك الحقول جنوبي بلدة الرصافة وآبارها النفطية والتي استعادها الجيش الشهر الماضي من الإرهابيين في أول مكاسب ميدانية داخل المحافظة.

وحقق الجيش والقوات الرديفة تقدماً شرقي مدينة حلب في الشهور القليلة الماضية واستعاد قطاعات من الأراضي غربي نهر الفرات انسحب الإرهابيون منها للدفاع عن الرقة معقلهم الرئيسي حيث يخوضون الآن معارك ضد قوات تدعمها الولايات المتحدة داخل المدينة. بحسب ما ذكرته رويترز.

وسيتمثل الهدف التالي للجيش في استعادة بلدة السخنة بوابة محافظة دير الزور الواقعة بشرق البلاد على الحدود مع العراق ومن المرجح أن تكون آخر معقل كبير لإرهابيي "داعش" في سوريا إذا فقدوا السيطرة على الرقة.

وعلى مدى الأيام القليلة الماضية أعلن الجيش السوري وحلفاؤه عن تحقيق مكاسب قوية في الشمال الشرقي الصحراوي لمدينة تدمر القديمة وذلك بالسيطرة على حقل غاز الهيل الذي جعلهم على مسافة نحو 18 كيلومتراً جنوبي السخنة.

وفي الصحراء الجنوبية الشرقية تواصل القتال العنيف بين الجيش وحلفائه من جانب ومسلحي "الجيش السوري الحر" المدعوم من الغرب من جانب آخر في الريف الشرقي الوعر لمدينة السويداء في جنوب سوريا.

وقال الجيش إنه سيطر عل معظم هذه المناطق الواقعة أيضاً بالقرب من الحدود مع الأردن في حين قال المسلحون إنهم ألحقوا خسائر في صفوف "حزب الله" اللبنانية والقوات العراقية.