هاشتاغ سعودي للإفراج عن محمد بن نايف

© REUTERS/ إعلام: بن سلمان يسحب آخر منصب رفيع من بن نايف "بشكل سري" وتداول العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ (#اخرجوا_ابن_نايف_ليعزي_في_عمه)، وطالبوا خلال الهاشتاغ الإفراج عن محمد بن نايف، مؤكدين على أنه قيد الإقامة الجبرية منذ إعفاءه من منصبه كولي عهد للملك السعودي، وعين الأمير محمد بن سلمان بدلا منه في المنصب الذي يعد الثاني في المملكة العربية السعودية بعد ملك البلاد.





ونشط العديد على هذا الهاشتاغ الذي وصل إلى الهاشتاغات الأكثر تداولا في المملكة بعد ساعات من تدشينه، وبدأ عدد من المستخدمين في نشر تفاصيل عن عدم حضور الأمير محمد بن نايف صلاة الجنازة، خاصة وأن غالبية أبناء الأسرة المالكة السعودية كانوا حاضرين في الصلاة.

الملك سلمان يؤدي صلاة الميت على شقيقه الأكبر عبد الرحمن ويلاحظ غياب ولي العهد السابق محمد بن نايف. pic.twitter.com/sUR9mWPfmS — Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) July 14, 2017

وأكد مستخدم آخر على أن هناك خلافات حادة بين الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان من جهة وبين الأمير محمد بن نايف من ناحية أخرى، وأن تكميم الأفوه ليس في مصلحة الوطن.

#اخرجوا_ابن_نايف_ليعزي_في_عمه pic.twitter.com/diT8eAdwpf — فهد حقوق البشر (@bZ0dswZ48moosjQ) July 14, 2017 ​وطالب مستخدم آخر على تويتر السلطات السعودية أن تسمح لبن نايف بالتعزية ولو على حسابه الشخصي على توتير.

#أخرجوا_ابن_نايف_ليعزي_في_عمه

اسمحوا لابن نايف بالتعزية في

عمه عن طريق تويتر على الأقل.@M_Naif_Alsaud — إيفروز (@nayfha88) July 14, 2017 ​وكانت صحيفة نيويورك تايمز قالت بعد عزل نايف أنه ممنوع من مغادرة المملكة وحُددت إقامته في قصره بمدينة جدة، واستندت الصحيفة إلى أربعة مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، بالإضافة إلى سعوديين مقربين من العائلة الحاكمة، بينما نفى مسئول سعودي لوكالة رويترز هذه الأنباء وأكدت على أن محمد بن نايف يمارس حياته الطبيعية، وقال المسئول السعودي إن الكلام عن تحديد إقامة محمد بن نايف "إن هذا ليس صحيحا مئة في المئة".

وكانت المملكة السعودية قد أكدت على لسان وزير الثقافة والإعلام السعودي عواد العواد، إن قطر تدير 23 ألف حساب معادِ للسعودية، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

فيديو | أكثر من 23 ألف حساب مصطنع على #تويتر لدعم #قطر والإساءة لـ #المملكة. #الإخبارية #انتهاكات_قطر_لاتفاق_الرياض #قطر_تمول_الإرهاب pic.twitter.com/sotXdE7cMg — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 11, 2017 ​واعتبر عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أن الناشطين على هاشتاغ (#اخرجوا_ابن_نايف_ليعزي_في_عمه) هم من هؤلاء اللجان الإلكترونية التي تعمل لصالح الدول المعادية للسعودية.