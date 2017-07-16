هاشتاغ سعودي للإفراج عن محمد بن نايف

الملك سلمان يؤدي صلاة الميت على شقيقه الأكبر عبد الرحمن ويلاحظ غياب ولي العهد السابق محمد بن نايف. pic.twitter.com/sUR9mWPfmS
— Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) July 14, 2017
#اخرجوا_ابن_نايف_ليعزي_في_عمه pic.twitter.com/diT8eAdwpf— فهد حقوق البشر (@bZ0dswZ48moosjQ) July 14, 2017
وطالب مستخدم آخر على تويتر السلطات السعودية أن تسمح لبن نايف بالتعزية ولو على حسابه الشخصي على توتير.
#أخرجوا_ابن_نايف_ليعزي_في_عمه— إيفروز (@nayfha88) July 14, 2017
اسمحوا لابن نايف بالتعزية في
عمه عن طريق تويتر على الأقل.@M_Naif_Alsaud
وكانت صحيفة نيويورك تايمز قالت بعد عزل نايف أنه ممنوع من مغادرة المملكة وحُددت إقامته في قصره بمدينة جدة، واستندت الصحيفة إلى أربعة مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، بالإضافة إلى سعوديين مقربين من العائلة الحاكمة، بينما نفى مسئول سعودي لوكالة رويترز هذه الأنباء وأكدت على أن محمد بن نايف يمارس حياته الطبيعية، وقال المسئول السعودي إن الكلام عن تحديد إقامة محمد بن نايف "إن هذا ليس صحيحا مئة في المئة".
فيديو | أكثر من 23 ألف حساب مصطنع على #تويتر لدعم #قطر والإساءة لـ #المملكة. #الإخبارية #انتهاكات_قطر_لاتفاق_الرياض #قطر_تمول_الإرهاب pic.twitter.com/sotXdE7cMg— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 11, 2017
واعتبر عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أن الناشطين على هاشتاغ (#اخرجوا_ابن_نايف_ليعزي_في_عمه) هم من هؤلاء اللجان الإلكترونية التي تعمل لصالح الدول المعادية للسعودية.
بن نـايف معزز مكرم وكذب كل من ادعى انه تحت الإقامة الجبرية ، رجل انهى الارهاب وحمى المواطن ماراح يحمي نفسه!— الحاتمي 🇸🇦 (@889oAh) July 15, 2017
#اخرجوا_ابن_نايف_ليعزي_في_عمه pic.twitter.com/Eq6aXT6yIy
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