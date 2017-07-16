إسرائيل تغلق أبواب الأقصى مجددا

© AP Photo/ Mahmoud Illean إسرائيل تبدأ بتركيب بوابات إلكترونية على أبواب المسجد الأقصى

وجاء رفض السلطات الإسرائيلية، بعد رفض مسؤولي الحرم القدسي الدخول بسبب الإجراءات الأمنية المتبعة في الدخول، بعد تركيب أجهزة لكشف المعادن وتثبيت كاميرات على الأبواب المؤدية إلى الأقصى، بحسب وسائل إعلام عربية وفلسطينية.

ولم يتمكن المصلون مجددا من دخول باحة الأقصى، وأقيمت صلاة الظهر أمام باب الأسباط، خارج الحرم القدسي.

وكانت إسرائيل قد فتحت باب الأسباط في المسجد الأقصى ، لكن مدير المسجد الاقصى، الشيخ عمر الكسواني، ومسؤولي الأقصى رفضوا الدخول عبر أجهزة فحص المعادن.