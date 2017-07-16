الجيش المصري "يصطاد" 3 إرهابيين "شديدي الخطورة" بسيناء

وقال بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، اليوم الأحد، إن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني بالتعاون مع القوات الجوية، تمكنت من القضاء على 3 تكفيريين شديدى الخطورة والقبض على آخر، فضلاً عن تدمير عربة دفع رباعي و5 مخازن تحتوي على كميات من المواد المتفجرة والذخائر، خاصة العناصر التكفيرية.

وفى سياق أخر، أوضح بيان المتحدث العسكري إن عناصر القوات المسلحة، المختصة بتأمين نفق الشهيد أحمد حمدي بمدينة السويس، والمؤدي إلى سيناء، تمكنت من ضبط عربة نقل، محملة بحوالي طن من نبات البانجو المخدر، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين والمضبوطات.