تسجيل
15:09 16 يوليو/ تموز 2017
مباشر
    بحث
    مزارع سوري

    فلاحون سوريون يبيعون القمح بأونصات الذهب للحفاظ على قيم محاصيلهم

    © REUTERS/ OMAR SANADIKI
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 15920

    كشف رئيس جمعية الصاغة في مدينة حلب السورية، عبدو موصللي، أن جمعيات الصاغة في المدن السورية تقدمت بطلب إلى رئاسة مجلس الوزراء للسماح للتجار والصاغة من إيران والعراق باستيراد المصوغات الذهبية من سوريا بعد إدخال الذهب الخام بالكمية نفسها التي يُراد استيرادها.

    حرفين سوريين في صياغة الذهب
    © Sputnik. Fedaa Shahin
    السوريون لا يثقون بالدولار وإنما بالذهب
    وفي تصريح لصحيفة "الوطن" السورية بيّن موصللي أن الغاية من هذا الطلب هو تنشيط سوق الذهب في سوريا وخاصة ورشات الذهب التي أصبحت تعاني قلة الطلب لأن أغلب نشاطها يصب في السوق المحلية فقط، على حين كانت سابقاً تعمل للتصدير لعدد من الدول العربية والأجنبية.

    وأكد موصللي أن التجار من العراق وإيران يتجهون حالياً إلى دبي لاستيراد المصوغات الذهبية وأغلبها تكون مصوغات ذهبية سورية، ولذلك تم الطلب بأن يتم السماح لهم بالدخول إلى سوريا بدلاً من التوجه إلى دبي، "وخاصة أن الأسواق الإيرانية والعراقية تتشابه مع الأسواق السورية في الموديلات والحلي الذهبية ومشغولاتنا مرغوب فيها لديهم."

    وتحدّث رئيس جمعية صاغة حلب عن الحركة اليومية في أسواق حلب لافتاً إلى تحسن حركة البيع اليومي بعد عيد الفطر حيث كانت لا تتجاوز 2 كيلو غرام يومياً والآن أصبحت نحو 6 كيلو غرامات يومياً، موضحاً أن التحسن في الحركة حالياً يعود لبدء موسم حصاد القمح في المناطق الشرقية وبيعه وقيام الفلاحين بشراء الذهب للحفاظ على قيمة محاصيلهم لأنهم يثقون بالذهب كملاذ آمن لأموالهم.

    وجددّ رئيس الجمعية تأكيده استمرار دخول البضائع الذهبية التركية إلى الأسواق السورية وخاصة في المناطق خارج السيطرة أو التي لا تصل إليها الرقابة، مع العلم أنها في أغلبيتها مشغولة ضمن ورش للذهب انتقلت من حلب إلى تركيا، ولعدم وجود ضرائب ورسوم عليها تكون أرخص بالسعر وقادرة على المنافسة ولكن لا يوجد ضمانات لدقتها في العيارات والأوزان واحتمال الغش والتلاعب فيها كبير، ولذلك فقد تم إصدار تعميم إلى كل المحال في حلب بعدم شراء أي مصاغ من دون دمغة جمعيات الصاغة المعمول فيها بسوريا.

    هذا وقد سجل غرام الذهب يوم أمس سعراً بـ18600 ليرة سورية لغرام الذهب عيار 21 قيراطاً، ويعود الارتفاع في السعر عما كان عليه في نهاية الأسبوع الماضي إلى ارتفاع سعر الأونصة الذهبية عالمياً حيث سجلت 1230 دولاراً. الدولار يعادل 520 ليرة سورية تقريباً.

    انظر أيضا:

    تركيا ترفع القيود عن استيراد القمح الروسي
    سوريا تستورد 1.2 مليون طن من القمح الروسي
    ملايين أطنان القمح الروسي إلى سوريا
    روسيا تلغي رسوم تصدير القمح حتى صيف عام 2018
    روسيا تزود سوريا بـ100 ألف طنّ من القمح
    الكلمات الدلالية:
    أخبار سوريا, ذهب, قمح, بيع, جمعية الصاغة السورية, رئيس جمعية الصاغة في مدينة حلب السورية، عبدو موصللي, حلب, تركيا, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    قوات جيش التحرير الشعبي الصيني خلال اليوم المفتوح في قاعدة هونغ كونغ البحرية، الصين، 8 يوليو/ تموز 2017
    الأسبوع في صور
    هزيمة الجيش الأمريكي في أفغانستان
    اعتراف مفاجئ لسناتور أمريكي: جيشنا ينهزم في أفغانستان
    إم إس-21 جيل جديد من الطائرات
    "إم إس-21" جيل جديد من الطائرات

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك