رئيس البرلمان الليبي يرفض مقترحات السراج

© REUTERS/ MUHAMMAD HAMED السراج يدعو إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مارس المقبل لإنهاء الصراع في ليبيا

وقال صالح، في تصريحات لقناة النبأ، إنه "لن يسمح بإجراء انتخابات أو مقترحات قبل صدور دستور ينظم شكل الدولة".

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، دعا أمس السبت، إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مشتركة في مارس/آذار 2018، تفرز رئيساً للدولة وبرلماناً جديداً، وتستمر ولايتهما ثلاث سنوات كحد أقصى، أو حتى الانتهاء من إعداد الدستور والاستفتاء عليه، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء الليبية "وال".

وفي كلمة وجهها إلى الشعب الليبي عبر قناة ليبيا الرسمية، دعا، السراج، الدول الشقيقة والصديقة لليبيا وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، إلى دعم الرؤية وخارطة الطريق التي تقدم بها، مؤكداً أنها مبادرة تتيح الفرصة أمام الجميع للمساهمة في بناء دولة ليبيا المستقبل.

وأوضح، السراج، بأن يتم انتخاب رئيس الدولة بشكل مباشر من الشعب على ان يستمر العمل بالاتفاق السياسي وحكومة الوفاق الوطني، إلى أن يتم تسمية رئيس الحكومة الجديدة من قبل رئيس الدولة المنتخب، واعتماد حكومته من قبل البرلمان.