الجيش السوري يعلن تطهير ريف حلب الشرقي بشكل كامل

وقالت القيادة، في بيان، نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، إن "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تدعو الإخوة المواطنين أهالي منطقة مسكنة ومحيطها ومنطقة دير حافر ومحيطها في ريف حلب الشرقي للعودة إلى منازلهم ومزارعهم بعد طرد تنظيم "داعش الإرهابي".

وأوضح البيان، أن الجيش العربي السوري تمكن في الرابع من يونيو/ حزيران الماضي من إعادة الأمن والاستقرار إلى بلدة مسكنة الاستراتيجية وعدد من القرى بريف حلب الشرقي"، مضيفا أن الجيش السوري "أعاد الأمن والاستقرار لمدينة دير حافر و26 بلدة وقرية في محيطها في مارس/ آذار الماضي".