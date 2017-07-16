السبهان: هناك أشقاء لنا أشد كرها من إسرائيل

في الماضي نشتكي من عداوة اسرائيل والان اصبح اخوة لنا اشد كرهاوحربا علينا منها، مجازر تهجير تنكيل اعلام مدسوس واثارة فتن(نعيب زماننا،،،،) — ثامر السبهان (@thamersas) July 15, 2017

وصف، السبهان، قطر، دون أن يسميها، بأنها أشد كرها للمملكة من إسرائيل. وقال، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: "في الماضي نشتكي من عداوة إسرائيل، والآن أصبح أخوة لنا أشد كرها وحربا علينا منها، مجازر تهجير تنكيل إعلام مدسوس وإثارة فتن (نعيب زماننا،،،،)".

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