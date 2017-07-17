حبس أحد أفراد الأسرة الحاكمة الكويتية بتهم إهانة أمير البلاد

© REUTERS/ Stephanie McGehee أمير الكويت: أشعر بالمرارة للتطورات غير المسبوقة في البيت الخليجي وبحسب صحيفة القبس الكويتية: إنه "أسدلت محكمة التمييز الستار على قضية الشيخ عبد الله السالم، والمتهم بالإساءة إلى الذات الأميرية وعدد من الشخصيات، وقضت بحبسه 3 سنوات مع الشغل والنفاذ".





وكان السالم قد نشر مقطعاً مصوراً العام الماضي، على تطبيق "سناب شات"، انتقد فيه بقوة أداء الحكومة الكويتية، واعتبرت المحكمة أن المقطع تضمن "سباً للأمير" ولأعضاء آخرين في الأسرة الحاكمة.





ورفضت المحكمة الطعن الذي تقدم به السالم الصباح ضد حكم محكمة الاستئناف، والقاضي بحبسه مدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وقررت تأييد الحكم لقيامه بإهانة أمير البلاد وأفراد آخرين من الأسرة الحاكمة.





ويقبع الشيخ عبد الله السالم، وهو أحد أحفاد الشيخ عبد الله الأحمد الصباح، الأخ غير الشقيق للأمير الحالي للكويت، في السجن حاليا لتنفيذ الحكم الصادر في 25 يناير الماضي، حيث قضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة الجنايات الصادر

في سبتمبر العام الماضي، بحبس السالم الصباح 3 سنوات.





ويجرم القانون الكويتي أي إهانة لأمير البلاد، ويعاقب مرتكب هذا الفعل بالسجن مُدداً متفاوتة، وكان المتهم