السعودية: مطالب الدول الأربع مستمرة إلى أن تلتزم قطر بتنفيذها

© REUTERS/ Abdel Hadi Ramahi قرقاش يدعو إلى حل إقليمي ومراقبة دولية على قطر

وأضاف مجلس الوزراء السعودي، في بيان، اليوم الاثنين، نقلته صحيفة "الشرق الأوسط"، وبحضور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أن المطالب العادلة تضمن التصدي للإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.

ورحب البيان بالقرارات الصادرة من وزراء الإعلام العرب في ختام دورته العادية الـ48، مشيداً بتأكيد مجلس وزراء الإعلام العرب على ضرورة التضامن بين الدول العربية لمواجهة الإرهاب ومطالبته بتجفيف منابع تمويله وضرورة مواصلة الجهود والتنسيق على المستويين الإقليمي والعالمي لدحره واجتثاثه.