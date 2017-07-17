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16:55 17 يوليو/ تموز 2017
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    الدوحة عاصمة قطر

    قطر: سنتخذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبي جريمة القرصنة لوكالة الأنباء

    © Sputnik. Valeriy Melnikov
    العالم العربي
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    الموضوع:
    الأزمة الخليجية ومقاطعة دول العالم لقطر (67)
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    أعربت دولة قطر، عن أسفها لما نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن ضلوع دولة الإمارات العربية المتحدة ومسؤولين كبار فيها في جريمة القرصنة التي تعرض لها الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية في الرابع والعشرين من مايو/أيار الماضي.

    الأزمة القطرية - (من اليسار إلى اليمين) وزير الخارجية السعودي عادل بن الجبير، وزير الخارجية الإمارتي عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية المصري سامح شكري، وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد الخليفة في القاهرة، مصر 5 يوليو/ تموز 2017
    © AP Photo/ Khaled elfiqi
    صحيفة أمريكية تكشف عن الدولة العربية التي نظمت اختراق وكالة الأنباء القطرية
    وقال الشيخ سيف بن أحمد بن سيف آل ثاني، مدير مكتب الاتصال الحكومي، اليوم الإثنين، 17 يوليو/تموز، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن المعلومات التي نشرتها الصحيفة الأمريكية تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك ارتكاب جريمة القرصنة التي وقعت على الموقع الإلكتروني للوكالة القطرية.

    وأضاف، أن هذه المعلومات التي تفيد بارتكاب هذه الجريمة النكراء والتي تصنف دوليا من جرائم الاٍرهاب الإلكتروني من قبل دولة خليجية يعد خرقاً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وللاتفاقيات الثنائية أو الجماعية التي تربط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو جامعة الدول العربية أو منظمة التعاون الإسلامي أو الأمم المتحدة.

    وأشار مدير مكتب الاتصال الحكومي، إلى أن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في دولة قطر بشأن هذه الجريمة ما زالت مستمرة وسوف تتخذ النيابة العامة الإجراءات القانونية لمقاضاة مرتكبي هذه الجريمة أو المحرضين عليها كما جاء في تصريح النائب العام يوم 20 يونيو/حزيران الماضي سواء أمام القضاء القطري أو الجهات الدولية المختصة بجرائم الإرهاب الإلكتروني.

    الموضوع:
    الأزمة الخليجية ومقاطعة دول العالم لقطر (67)

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