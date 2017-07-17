مذيع الجزيرة يهدد دول المقاطعة بـ"صناديق نووية"

الى فضائيات دول الحصار:هجومكم على قطر والجزيرة ٢٤ ساعة يوميا لا يعادل تقريرا إخباريا واحدا من ٥ دقائق تبثه الجزيرة، نصيحة: توقفوا #الخليج pic.twitter.com/Li4ppK5xWu— جمال ريان (@jamalrayyan) July 15, 2017
وتابع: "أنتم من بدأ الهجوم الإعلامي على قطر والجزيرة، ومازلتم 24 ساعة يومياً، قطر تدافع عن نفسها، توقفوا، إن عدتم عدنا".
الى فضائيات دول الحصار:أنتم من بدأ الهجوم الاعلامي على قطر والجزيرة, ومازلتم٢٤ساعة يوميا،قطر تدافع عن نفسها ، توقفوا ،ان عدتم عدنا #الخليج pic.twitter.com/21Ys3LTCrp— جمال ريان (@jamalrayyan) July 16, 2017
وأضاف: "نصيحة إلى فضائيات دول الحصار: فشلتم جميعاً ضد قطر وقناة الجزيرة، توقفوا، لا تدفعوا الجزيرة إلى فتح الصناديق النووية الاستقصائية السوداء".
نصيحة الى فضائيات دول الحصار: فشلتم جميعاضد قطروقناة الجزيرة ،توقفوا،لا تدفعوا الجزيرة الى فتح الصناديق النووية الاستقصائية السوداء #الخليج pic.twitter.com/v1jffB23ou— جمال ريان (@jamalrayyan) July 16, 2017
وبعد الجدل الذي أحدثته تغريدة، جمال ريان، بسبب مصطلح "الصناديق النووية"، عاد مذيع الجزيرة بعد 24 ساعة بتغريدة جديدة، قائلا: "لمن يظن أنني مسؤولاً أو متحدثاً باسم شبكة الجزيرة أقول: أنني مجرد مذيع صاحب رأي، ما أغرد به لا يعبرعن الجزيرة، الجزيرة لها متحدث باسمها".
لمن يظن انني مسؤولا او متحدثا باسم شبكة الجزيرة أقول: انني مجرد مذيع صاحب رأي،ما اغرد به لا يعبرعن الجزيرة،الجزيرة لها متحدث باسمها #الجزيرة pic.twitter.com/PA4nLRmkmY— جمال ريان (@jamalrayyan) July 17, 2017
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