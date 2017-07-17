السيسي: يجب الوقوف بحسم أمام السياسات التي تدعم الإرهاب

© REUTERS/ NASEEM ZEITOON كشف تفاصيل خطة أمريكية لحل الأزمة مع قطر

وشدد السيسي، خلال استقباله اليوم الاثنين، 17 يوليو/تموز، وزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، على أهمية الوقوف بحسم أمام السياسات التي تدعم الإرهاب والتصدي لمحاولات زعزعة استقرار الدول العربية والعبث بمقدرات شعوبها، وذلك وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأعرب الرئيس المصري، عن تقديره للمساعي الحميدة التي تقوم بها الكويت بقيادة الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، فيما يخص الأزمة مع قطر، والتي تؤكد حرصها على تعزيز التضامن والتوافق العربي.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الكويتي عن تطلع بلاده لاستضافة اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين لبحث سبل تطوير التعاون في مختلف المجالات.

وأكد وزير الخارجية الكويتي حرص بلاده على أمن واستقرار مصر باعتبارها دعامة رئيسية للاستقرار في المنطقة العربية، مشيراً إلى مواصلة التنسيق والتشاور المكثف بين الجانبين خلال الفترة القادمة.

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، تقدير بلاده للجهود التي يبذلها أمير الكويت لتسوية الأزمة القطرية.

وقال شكري، إن مصر متمسكة بقائمة المطالب المقدمة لقطر، واستمرار العمل بحزمة التدابير والإجراءات المتخذة ضدها، على ضوء ما تلمسه دول الرباعية من استمرار قطر في اتباع نهج المماطلة والتسويف، وعدم اكتراثها بالشواغل الحقيقية التي عبرت عنها الدول الأربع وتطلعات شعوب المنطقة في التصدي بحزم للإرهاب والتطرف.