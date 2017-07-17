نبوءات صادمة لفلكي مغربي...حرب خليجية كبيرة وانقسام السعودية وانتهاء الحرب في سوريا

وقال العيس في لقاء مع قناة المغاربية التونسية، إن الخارطة الفلكية وتبدل مواضع كواكب الحروب يشير إلى انتهاء حقبة الدم في سوريا وانتقالها إلى دول أخرى، قائلاً إن الحرب ستنتهي بسوريا بانتصار بشار الأسد.

© AFP 2017/ Mandel Ngan السعودية: مطالب الدول الأربع مستمرة إلى أن تلتزم قطر بتنفيذها

كما تنبأ العيس بأن الانقسامات ستطال السعودية وستحولها إلى قبائل متناحرة تبايع كل منها أميرها وظهور تنظيم "داعش" سيحول الوضع إلى حمام من الدم، بحسب موقع "وطن يغرد".

وفيما يخص سوريا، أشار العيس إلى أنها ستلقى الانفراج الشامل بدءا من أول الشتاء، حيث سيكون الوجه البديل للحرب رياضة ومسرح وفن.

كما أكد الفلكي المغربي، أن سوريا ستكون "باريس الشرق"، وأن الرئيس الأسد سوف يصدر قرارات مهمة سيرفع بها سقف الحرية وسيعزز حرية الصحافة، الأمر الذي سيجعل من سوريا دولة قانون يحتذى بها.

وأضاف العيس أن دولة لبنان ستطلب النجدة من سوريا التي ستلبي النداء وتخلص لبنان من مؤامرة كبرى تحاك ضدها، على حد زعمه.