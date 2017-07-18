ظريف: نأمل ألا ندخل في مواجهة مباشرة مع السعودية

© REUTERS/ من قطر إلى السعودية...مهمة أمريكية صعبة في الخليج وأكد ظريف في خطاب أمام مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك، أن بلاده لا تأمل في أن يؤدي الصراع الحالي في اليمن إلى مواجهة مباشرة بين إيران والسعودية.





وقال ظريف إنه لا يوجد طرف واحد يحقق مكاسب في الحرب الأهلية الدائرة في اليمن.





وتابع وزير الخارجية الإيراني الذي تتهم السعودية بلاده بأنها تقدم الدعم لجماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، "نحن بالتأكيد نأمل أنه إذا كنا لا نتفق مع بعضنا بعضا بشأن الوضع في اليمن أو الوضع في سوريا.. أن يكون بوسعنا أن نعمل معا من أجل إنهاء تلك الأوضاع".