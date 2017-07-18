الأوقاف الفلسطينية تؤكد التزامها بعدم دخول الأقصى من البوابات الإلكترونية

© REUTERS/ JONATHAN ERNST هل تدخل الملك سلمان لإعادة فتح الأقصى

وقال مدير عام الأوقاف في مدينة القدس عزام الخطيب، "إننا نلتزم بالإجماع الصادر عن مشايخ ومرجعيات القدس الدينية، بعدم دخول المسجد الأقصى من البوابات الإلكترونية". وأضاف التميمي خلال اعتصامه مع عشرات الموظفين وحراس المسجد الأقصى أمام مداخل المسجد، "لن ندخل الأقصى من البوابات الإلكترونية المرفوضة دينياً، وإسلامياً، وأخلاقياً، هذا موقفنا، وسنبقى عليه حتى إزالتها من أمام الأقصى".

وشهدت ليلة أمس مواجهات عنيفة بين المقدسيين والقوات الإسرائيلية في محيط المسجد الأقصى، احتجاجاً على الإجراءات الإسرائيلية، أصيب خلالها عشرات الفلسطينيين بجروح مختلفة.

وتشهد مدينة القدس حالة من الغليان بعد الإجراءات الإسرائيلية التي تمثلت بإغلاق بوابات المسجد الأقصى والتفتيش والعبث بمحتوياته في أعقاب عملية إطلاق النار في باحات المسجد، ومن ثم وضع بوابات إلكترونية على أبوابه.