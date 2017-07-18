"أنصار الله" اليمنية تنظم "مليونية" لنصرة فلسطين

قال مصدر في المكتب السياسي لجماعة أنصار الله في اليمن، إن الجماعة سوف تنظم مظاهرة "مليونية"، احتجاجاً على الأحداث الأخيرة في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف المصدر، لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن المظاهرة التي تنظمها جماعة "أنصار الله" سوف تشارك فيها جميع طوائف الشعب اليمني، من أجل نصرة القضية الفلسطينية.

© REUTERS/ JONATHAN ERNST هل تدخل الملك سلمان لإعادة فتح الأقصى

وكانت اشتباكات وقعت يوم الجمعة الماضي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، عند المسجد الأقصى وقبة الصخرة في مدينة القدس، وأعقبت الاشتباكات إغلاق كامل للمسجد الأقصى ومنع إقامة الصلاة فيه للمرة الأولى منذ عام 1969.

وخلال اليومين الماضيين تجددت الاشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، أصيب خلالها القيادي في حركة فتح الفلسطينية مصطفى البرغوثي، برصاصة مطاطية في الرأس، نقل على إثرها إلى المستشفى.