مستشار في الديوان الملكي السعودي يرد على هجوم قطر على الملك فهد

نشر المستشار في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، رد جديد على ما وصفه بـ"الهجوم على العاهل السعودي الراحل الملك فهد بن عبد العزيز".

© Sputnik. Valeriy Melnikov مستشار سابق لأمير قطر: 3 سيناريوهات متوقعة للأزمة

وكتب القحطاني سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" انتقد فيها قطر، ورد فيها على ما سبق ووصفه بالإساءة إلى الملك فهد.

وكانت حالة من الجدل قد ثارت قبل أيام، بعدما تحدث عبد الله العذبة، رئيس تحرير صحيفة "العرب" القطرية، في تصريحات لقناة "الجزيرة" القطرية، عن دور الملك فهد وقت تحرير الكويت، وكيف أنه استعان بأمريكا لتحريرها، لخوفه من أن تكون السعودية هي التالية.

وسادت حالة من الغضب لدى مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية والكويت، وعدد من الدول الخليجية، ودفع سياسيين بارزين للتعليق أبرزهم وزير خارجية البحرين، الشيخ خالد بن أحمد الخليفة، وانتشر هاشتاغ #الا_فهد_لن_تمر_مرور_الكرام.

٥/وأذكر #تنظيم_الحمدين ب #إلا_الفهد_لن_تمر_مرور_الكرام.نحن نوقر آباءنا ونجل ملوكنا ومن عق والده أو سكت عن الإساءة لمليكه فليس منا ولسنا منه — سعود القحطاني (@saudq1978) July 18, 2017

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وقال القحطاني في تغريداته التي وسمها بالهاشتاغ السابق: "اذكر النظام القطري بأنه الا فهد لن تمر مرور الكرام. نحن نوقر آباءنا ونجل ملوكنا ومن عق والده أو سكت عن الإساءة لمليكه فليس منا ولسنا منه".

١/تحاول السلطة القطرية اختزال المقاطعة بتصريحات تميم في وكالة الأنباء التي زعموا أختراقها.هذا غير صحيح.التصريحات عجلت بتأديب السلطة لا أكثر. — سعود القحطاني (@saudq1978) July 18, 2017

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وتحدث القحطاني عن أن قائمة مطالبة "دول المقاطعة" قد تزيد، بسبب ما وصفه إصرار الدوحة على الزعم بأن موقع الوكالة القطرية الرسمية "قنا" تعرض لاختراق، وأن هذا هو السبب الحقيقي لكافة الأزمة.

وقال مستشار الديوان الملكي: "تحاول السلطة القطرية اختزال المقاطعة بتصريحات تميم في وكالة الأنباء التي زعموا اختراقها. هذا غير صحيح. التصريحات عجلت بتأديب السلطة، لا أكثر".

٣/لذا على سلطة قطر مراجعة نفسها وسياستها العدوانية منذ انقلاب حمد على والده ثم مراجعة المطالب ال ١٣. وقد تزيد؛ بعد أن اتضح للعالم سوء نيتهم. — سعود القحطاني (@saudq1978) July 18, 2017

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واعتبر أن محاولة "استجداء" الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، بزعم اختراق وكالة الأنباء القطرية، والاتكاء لمصادر صحفية، لن تنفع السلطات في الدوحة.

وأضاف قائلا: "لذا على سلطة قطر مراجعة نفسها وسياستها العدوانية منذ انقلاب حمد على والده، ثم مراجعة المطالب الـ13"، مضيفا "هذه المطالب "قد تزيد بعد أن اتضح للعالم سوء نيتهم".

٤/البكائيات الكاذبة حول اختراق وكالة الأنباء ليست لب الموضوع من قريب ولابعيد وإذا كان #تنظيم_الحمدين يظن أنه سينجو بهذه الحجة فقد وهم كعادته — سعود القحطاني (@saudq1978) July 18, 2017

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ومضى بالقول "البكائيات الكاذبة حول اختراق وكالة الأنباء ليست لب الموضوع من قريب ولا بعيد، وإذا كان النظام القطري يظن أنه سينجو بهذه الحجة فقد وهم كعادته".