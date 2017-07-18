دمشق ترد على العقوبات الأوروبية الجديدة

وأكد المصدر، أن مثل هذه العقوبات تشير إلى افتقار الاتحاد الأوروبي إلى المعايير الأخلاقية في تعامله مع الأزمات التي تستهدف عالم اليوم وخاصة في إطار الحرب الكونية على الإرهاب، مؤكداً أن فرض العقوبات سيتم على العلماء السوريين الذين يقومون بمهامهم في تطوير عملية التنمية السورية ومكافحة الإرهاب.
وأوضح المصدر، أن دول الاتحاد الأوروبي رفضت الاستجابة لدعوة سوريا لإرسال بعثة من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى خان شيخون وقاعدة الشعيرات الجوية، مضيفاً أن سوريا تكرر كما فعلت سابقا تأكيدها على أنها لا تمتلك إطلاقاً أي أسلحة كيميائية وأنها لم تستخدم مثل هذه الأسلحة في أي وقت وفي أي مكان.
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