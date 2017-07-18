إصابة خطيب المسجد الأقصى "عكرمة صبري" برصاص إسرائيلي (صور)

أصيب خطيب المسجد الأقصى الشيخ، عكرمة صبري، مساء اليوم الثلاثاء، 18 يوليو/تموز، برصاص مطاطي أطلقه جنود الاحتلال الإسرائيلي، لدى قمع احتجاجات فلسطينية في محيط المسجد.

© REUTERS/ AMMAR AWAD الأوقاف الفلسطينية تؤكد التزامها بعدم دخول الأقصى من البوابات الإلكترونية

وقال مراسل سبوتنيك، إن الجيش الإسرائيلي أطلق الأعيرة المطاطية على الفلسطينيين في منطقة باب الأسباط، من بينهم خطيب المسجد الذي أصيب برصاصة مطاطية.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمه تعمل في المكان بسبب كثرة عدد المصابين.

ويعتصم الفلسطينيون عند باب الأسباط لليوم الرابع على التوالي، احتجاجاً على وضع السلطات الإسرائيلية بوابات الكترونية على مداخل المسجد.

ودعا مفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ عكرمة صبري، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، المقدسيين إلى النفير العام نصرة للمسجد الأقصى، وذلك يوم الجمعة القادم.

اصابة خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري بعد اعتداء قوات الاحتلال على المرابطين في #الأقصى_الأسير pic.twitter.com/A3s3gHwiMt — تامر المسحال (@TamerMisshal) July 18, 2017

​#نبض_النهضة

اختناقات في صفوف المصلين جراء القاء قنابل الغاز بالقرب من باب الاسباط في القدس المحتلة وإصابة خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمةصبري pic.twitter.com/oNFLswbB9j — نبض النهضة (@nabd_elnahda) July 18, 2017

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