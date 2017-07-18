إصابة خطيب المسجد الأقصى "عكرمة صبري" برصاص إسرائيلي (صور)

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمه تعمل في المكان بسبب كثرة عدد المصابين.
ويعتصم الفلسطينيون عند باب الأسباط لليوم الرابع على التوالي، احتجاجاً على وضع السلطات الإسرائيلية بوابات الكترونية على مداخل المسجد.
ودعا مفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ عكرمة صبري، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، المقدسيين إلى النفير العام نصرة للمسجد الأقصى، وذلك يوم الجمعة القادم.
اصابة خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري بعد اعتداء قوات الاحتلال على المرابطين في #الأقصى_الأسير pic.twitter.com/A3s3gHwiMt— تامر المسحال (@TamerMisshal) July 18, 2017
اختناقات في صفوف المصلين جراء القاء قنابل الغاز بالقرب من باب الاسباط في القدس المحتلة وإصابة خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمةصبري pic.twitter.com/oNFLswbB9j— نبض النهضة (@nabd_elnahda) July 18, 2017
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