عشرات المحتجين يغلقون مقر "الأونروا" في غزة

أغلق عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في مدينة غزة.

وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن "عشرات الغزيين أغلقوا مقر الأونروا الرئيسي في مدينة غزة، تنديداً بالحصار الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من أحد عشر عاماً، واشتداد أزمة الكهرباء بالقطاع".

وطالب المحتجون إدارة "الأونروا" بتحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين في القطاع الذين يعانون من حصار وأزمات خانقة ومتلاحقة، إضافة إلى ارتفاع في نسبة الفقر والفقر المدقع.

© Sputnik. Ibrahim Elkhatib المعالم المصرية الشهيرة تنتقل إلى قطاع غزة

ودعا المحتجون إلى العمل من أجل إيجاد حلول لأزمة الكهرباء التي تعصف بالقطاع في ظل ارتفاع كبير في درجات الحرارة والرطوبة، مشددين على ضرورة اتخاذ "الأونروا" خطوات عملية من واقع عملها كمنظمة للأمم المتحدة، لرفع الصحار عن قطاع غزة.

ويعيش في قطاع غزة أكثر من 2 مليون فلسطيني، على مساحة 365 كلم مربعا، ويعانون من حصار إسرائيلي خانق منذ أكثر من أحد عشر عاماً، أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية بشكل كبير.

يشار إلى أن أزمة انقطاع التيار الكهربائي وصلت إلى ذروتها في قطاع غزة، حيث أصبح عدد ساعات وصل الكهرباء يصل إلى ساعتين مقابل 24 ساعة فصل، مما أدى إلى تعطل حياة المواطنين بشكل كلي.