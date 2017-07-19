شاهد...رسالة من الملك سلمان إلى أمير سعودي

اهتمت مواقع التواصل السعودية، بما وصفوه رسالة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى أمير مكة المكرمة، خالد الفيصل.

© AFP 2017/ Tomohiro Ohsumi "الملك سلمان يفتح أبواب المسجد الأقصى" يتصدر تويتر

وأصدر العاهل السعودي أمرا وتوجيها إلى أمير مكة، بتغيير اسم "مشروع السلمانية السكني والإداري" في منطقة مكة المكرمة إلى اسم "الفيصلية"، تقديرا وعرفانا منه باهتمام الراحل الملك فيصل بن عبد العزيز بمكة المكرمة.

واستقبل الملك سلمان أمير مكة، ليطلع على مجسم وعرض مرئي للمشروع، والتعرف على أهدافه ومكوناته.

وأظهر الفيديو المنتشر إلقاء الملك سلمان كلمة، وجه فيها الشكر للأمير خالد، لجهوده في تطوير مكة المكرمة والمنطقة المحيطة بها، مضيفا "هذا ليس غريبا عن خالد فوالد الملك فيصل كان يولي اهتماما كبيرا بالحرمين الشريفين بمكة والمدينة".

خادم الحرمين الشريفين يشكر ويثمن جهود أمير مكة #خالد_الفيصل في تطوير مكة والمنطقة

pic.twitter.com/DLWkay6ZqL — أخبار مكة المكرمة (@Makkah_News) July 19, 2017

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وأضاف "يشرفني كما تشرف من قبلي أن نكون خداماً للحرمين الشريفين، ومن خدم الحرمين الشريفين خدم الإسلام والمسلمين".

ومضى قائلا:

"بلدنا والحمدلله منطلق الإسلام ومنطلق العروبة، وشرفنا الله بأن أنزل كتابه على نبي عربي، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، ويوفق الأمير خالد كما هو موفق دائما لخدمة دينه وبلاده وشعبه".