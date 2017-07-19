إسرائيل تستهدف حزب الله في سوريا

اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع مغلق مع رؤساء وزراء المجر والتشيك وبولندا وسلوفاكيا في بودابست، بأن إسرائيل نفذت عشرات الهجمات على قوافل الأسلحة التابعة لحزب الله داخل الأراضي السورية.

القدس- سبوتنيك. وقال نتنياهو "لقد أغلقنا الحدود ليس فقط مع مصر، ولكن في مرتفعات الجولان أيضاً". وأضاف حسب ما نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة هآرتس "لقد بنينا الجدار لأن هناك مشكلة مع داعش ومع إيران التي تحاول بناء جبهة إرهابية هناك".

وأضاف نتنياهو "لقد أبلغت الرئيس الروسي بوتين، عندما نرى أي قوافل أسلحة متجهة لحزب الله، سوف نقوم بإلحاق الضرر بهم، وفعلنا ذلك عشرات المرات".

نتنياهو الذي لم يكن يعلم أن تصريحاته حول حزب الله نقلت للصحافيين عن طريق الخطأ، بينما كانت الميكروفونات مفتوحة خلال اجتماعه المغلق برئيس الوزراء المجري، والتشيكي، والبولندي، والسلوفيكي، حيث تم إغلاق الميكروفونات بعد عدة دقائق، وذلك فور علم القائمين على الاجتماع بأنها مفتوحة للصحفيين.

وبحسب ما نقلته "هآرتس" من تصريحات لنتنياهو، فإنه شن هجوماً عنيفاً على الاتحاد الأوروبي، واصفاً سلوكه تجاه إسرائيل بـ "المجنون".

من ناحية أخرى، عاد نتنياهو وأكد في تصريحات صحفية عقب لقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأحد الماضي، على أن إسرائيل تعارض اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب سوريا، الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وروسيا، معزياً ذلك بأن الاتفاق يعزز الوجود الإيراني في سوريا.