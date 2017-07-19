اتصال هاتفي بين أمير قطر وأردوغان

أجرى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

© REUTERS/ HANDOUT أردوغان يتوجه بجولة خليجية لحل الأزمة القطرية

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن الجانبين استعرضا العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين وسبل تعزيزها، مؤكدة أن الأمير أبدى خلال الاتصال استعداد بلاده لتقديم المساعدات اللازمة بعد الأحوال الجوية السيئة التي شهدتها مدينة إسطنبول، وأشارت إلى أن أمير قطر هنأ أردوغان بمناسبة اليوم الوطني للديمقراطية والوحدة الوطنية.

هذا ويقوم الرئيس التركي، الأسبوع المقبل، بزيارة إلى منطقة الخليج تشمل السعودية والكويت وقطر، لبحث الأزمة الخليجية.

وكان أردوغان انتقد قائمة مطالب قدمتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر، لإنهاء المقاطعة المفروضة على الدوحة الشهر الماضي.