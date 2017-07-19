السيسي يصدر قرارا بتعيين رئيس جديد لمحكمة مجلس الدولة

القاهرة — سبوتنيك. وبحسب وكالة "أنباء الشرق الأوسط" فقد جاء تعيين أبو العزم خلفا للمستشار محمد مسعود الذي انتهت رئاسته لمحكمة مجلس الدولة ببلوغه سن التقاعد.

© REUTERS/ Philippe Wojazer السيسي: يجب الوقوف بحسم أمام السياسات التي تدعم الإرهاب

وشغل أبو العزم، قبل توليه رئاسة مجلس الدولة منصب نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع بالمجلس فضلا عن عضويته بالمجلس الخاص لمجلس الدولة والذي يعد أعلى سلطة تضطلع بالشئون الإدارية لمجلس الدولة.

يأتي القرار الجمهوري بتعيين أبو العزم رئيسا لمجلس الدولة بموجب قانون الهيئات القضائية الجديد، والذي يمنح رئيس الجمهورية صلاحية اختيار رؤساء الهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من أعضائها.

ويأتي قرار السيسي بتعيين أبو العزم، على الرغم من اجتماع الجمعية العمومية لمجلس الدولة في 13 أيار/مايو الماضي وترشيحها المستشار يحيى دكروري، كأقدم الأعضاء لرئاسة مجلس الدولة.