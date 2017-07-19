الرئيس الفلسطيني يقطع زيارته للصين ويعود لرام الله لعقد اجتماع طارئ بشأن الأقصى

قطع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، زيارته إلي الصين، التي بدأت يوم الاثنين الماضي، وعاد الى مدينة رام الله على خلفية التوتر في المسجد الأقصى.

© REUTERS/ AMMAR AWAD اتصالات أردنية سعودية أمريكية إسرائيلية لنزع فتيل أزمة القدس

وقال مصدر في الوفد المرافق للرئيس الفلسطيني لـ"سبوتنيك"، إن "الرئيس عباس قرر قطع زيارته، التي يقوم بها في الصين ويعود إلى البلاد في ظل التطورات، التي تجري في القدس والمسجد الأقصى وحالة التصعيد الإسرائيلية المفروضة".

كما ذكرت وكالة وفا الفلسطينية، أن عباس سيعقد اجتماعا طارئا للقيادة الفلسطينية لبحث آخر المستجدات بشأن الأحداث في المسجد الأقصى، على خلفية نصب بوابات ألكترونية على ماخل المسجد.

وكان من المقرر أن تنتهي زيارة الرئيس الفلسطيني للصين، غدا الخميس.