أمر ملكي بفض انعقاد مجلسي الشورى والنواب في البحرين

أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى ال خليفة، اليوم الأربعاء، أمراً ملكياً حمل الرقم (40) لسنة 2017، يقضي بفض دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الرابع لمجلسي الشورى والنواب في المملكة.

وجاء في الأمر الملكي، "إنه يُفض دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي الشورى والنواب، اعتباراً من يوم الخميس 26 شوال 1438 هـ، الموافق 20 تموز/يوليو 2017م"، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام البحرينية.