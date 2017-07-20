الجيش السوري يحرر أكثر من 40 منصة نفط في الرقة

وأكد المهندس ، علي ابراهيم على أن المسلحين فجروا وحطموا خلال انسحابهم العديد من منصات النفط.
وأضاف إبراهيم ، أن القوات الحكومية السورية طردت منذ بدء هجومها العسكري مطلع تموز/يوليو المسلحين من العديد من المناطق الرئيسية المنتجة للنفط في محافظة الرقة على وجه الخصوص، حيث أصبح تحت سيطرت دمشق، حقول دايالي، الرميلان، دبيسان ، الثورة ووهب.
فضلا عن ذلك أعرب إبراهيم عن ثقته " بأنه سيتم عقب إزالة الألغام ، تفكيك منصات النفط و إرسالها إلى مدينة حلب لإصلاحها، وبحلول نهاية يوليو/تموز معظم " النقاط النفطية ستستأنف عملها".
هذا وفي وقت سابق أعلن مصدر عسكري سوري لوكالة " سبوتنيك " أن الجيش السوري استعاد سيطرته على 15 بئر نفطية وحقل للغاز شرق دبيسان ومحطتي ضخ دبيسان الأولى والثانية بريف الرقة الجنوبي.
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