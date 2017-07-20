مئات العائلات تعود إلى منازلها بريف حماة الشمالي

بدأ الأهالي بريف حماة الشمالي بالعودة إلى منازلهم بعد تطهير قراهم من قبل وحدات الهندسة في الجيش السوري من العبوات الناسفة والألغام التي زرعها الإرهابيون فيها.

© Sputnik. Mohamad Maruf الجيش السوري يتقدم في ريف حماة الشرقي ويحذر المسلحين غرب حلب

وذكر مراسل "سانا" أنه عادت مئات العائلات إلى منازلها في بلدات وقرى صوران وطيبة الإمام ومعردس وكوكب ومعان.

وأشار محافظ حماة إلى أن "الورشات العاملة لدى المؤسسات الخدمية الأساسية من كهرباء ومياه وهاتف وصرف صحي تعمل على مدار الساعة وبأعلى طاقاتها خلال هذه الفترة بهدف إصلاح وصيانة كل البنى التحتية المتضررة من جرائم الإرهابيين وتجهيزها لخدمة الأهالي".

وأنجزت وحدات الهندسة في الجيش مؤخرا أعمالها في تطهير العديد من القرى والبلدات بريف حماة الشمالي من العبوات الناسفة والألغام التي زرعها فيها الإرهابيون قبل اندحارهم منها خلال عملية عسكرية واسعة نفذها الجيش السوري، مطلع نيسان/أبريل الماضي وانتهت بإعادة الأمن إليها.