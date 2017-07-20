مئات العائلات تعود إلى منازلها بريف حماة الشمالي

وأشار محافظ حماة إلى أن "الورشات العاملة لدى المؤسسات الخدمية الأساسية من كهرباء ومياه وهاتف وصرف صحي تعمل على مدار الساعة وبأعلى طاقاتها خلال هذه الفترة بهدف إصلاح وصيانة كل البنى التحتية المتضررة من جرائم الإرهابيين وتجهيزها لخدمة الأهالي".
وأنجزت وحدات الهندسة في الجيش مؤخرا أعمالها في تطهير العديد من القرى والبلدات بريف حماة الشمالي من العبوات الناسفة والألغام التي زرعها فيها الإرهابيون قبل اندحارهم منها خلال عملية عسكرية واسعة نفذها الجيش السوري، مطلع نيسان/أبريل الماضي وانتهت بإعادة الأمن إليها.
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