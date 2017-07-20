مخطط استيطاني لبناء 1100 وحدة جديدة تفصل رام الله والقدس

كشفت صحيفة "هآرتس"، اليوم الخميس، عن مخطط إسرائيلي جديد تعده وزارة الإسكان لبناء مستوطنة جديدة ستؤدي إلى فصل مدينة رام الله عن القدس، بحيث تمنع هذه المستوطنة أو الحي الاستيطاني الجديد التواصل الجغرافي بين المدينتين الفلسطينيتين.

© AP Photo/ Mahmoud Illean أمريكا تعرب عن قلقها إزاء التوترات حول الحرم القدسي الشريف في القدس

القدس — سبوتنيك. وبحسب "هارتس" تعمل وزارة الإسكان الإسرائيلية على مخطط وصف بأن له أبعادا استراتيجية، حيث يتضمن إقامة 1100 وحدة سكنية شمال شرق القدس المحتلة، من شأنها أن تفصل بين التجمعات السكنية الفلسطينية، وتمنع إقامة تواصل جغرافي بين أحياء القدس الشرقية وبين الأطراف الجنوبية لرام الله.

ونقلت عن مصادر خاصة أنه تمت في السابق دراسة مخطط مماثل، إلا أنه أسقط عن جدول الأعمال، لعدة أسباب، بينها معارضة المستوطنين أنفسهم. ومؤخرا بدأت وزارة الإسكان بالعمل مجددا على المخطط نفسه.

وأضافت الصحيفة أن المخطط في "مراحل تخطيط متقدمة"، ونقلت تصريحات لوزير الإسكان الإسرائيلي يوآف غالانت، قال فيها "سنكون في كل مكان يمكن البناء فيه من أجل توفير الحلول للضائقة السكنية، وخاصة في محيط القدس"، مضيفاً أنه "في القدس هناك أهمية أمنية خاصة للتواصل الإسرائيلي من مستوطنة غوش عتصيون قرب الخليل في الجنوب، وحتى عطروت شمال القدس، ومن التجمع الاستيطاني معاليه أدوميم في الشرق وحتى غفعات زئيف في الغرب".