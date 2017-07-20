تنفيذ حد "الحرابة" على سعودي خطف طفلة واغتصبها

© AFP 2017/ FAYEZ NURELDINE ما لا تعرفه عن صفات محمد بن سلمان الشخصية

وحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية، أدين الجاني بخطف الطفلة بقصد فعل الفاحشة بها، وتعريض حياتها وحياة الآخرين للخطر أثناء هروبه بها، وتسببه في حادث أدى إلى إصابتها، وقالت إنه بإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً، ولأن ما أقدم عليه المدعى عليه يعد ضرباً من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، فقد تم الحكم عليه بإقامة حد الحرابة وأن تكون عقوبته القتل.

وأصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأنه، قالت فيه "أقدم سعيد بن علي بن سعيد الزهراني — سعودي الجنسية — على خطف طفلة بقصد فعل الفاحشة بها، وتعريض حياتها وحياة الآخرين للخطر أثناء هروبه بها وتسببه في حادث أدى إلى إصابتها، وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً، ولأن ما أقدم عليه المدعى عليه يعد ضرباً من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، فقد تم الحكم عليه بإقامة حد الحرابة، وأن تكون عقوبته القتل، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وصدق من مرجعه بإقامة حد الحرابة على المذكور وأن يكون ذلك بقتله".

وأكدت الوزارة أنه تم تنفيذ حكم القتل حداً في الجاني، اليوم الخميس، في محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير.