خبير عسكري: مخطط "داعش" و"القاعدة" نقل معركة الجرود إلى داخل مخيمات النازحين السوريين

اعتبر الخبير الاستراتيجي والعسكري العميد إلياس فرحات، في حديث خاص لـ"سبوتنيك"، الأربعاء، أن بلدة عرسال ومخيمات النازحين السوريين فيها والتي يبلغ عددها حوالي 16 مخيما، تأوي ما بين 80 و 100 ألف خارج سلطة الدولة اللبنانية.

وأكد الخبير أن الجيش اللبناني قادر على منع تسلل الإرهابيين إذا بدأت معركة الجرود، لأنه يتمركز بشكل جيد وسيستعمل كل القوى النارية لديه من أجل منع تقدم الإرهابيين إلى مخيمات النازحين في عرسال.

وحول المعركة المرتقبة في جرود عرسال للقضاء على تنظيمي "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين، قال فرحات "إن الجيش اللبناني يتمركز على تلال مشرفة في محيط عرسال والمخيمات وهذه التلال تشرف على جرود عرسال، من الجهة اللبنانية عرسال ورأس بعلبك والقاع، ومن الجهة السورية الجراجير وقارة والفليطة.

ومن المرتقب أن تشن المقاومة والجيش السوري هجوماً على الجرود، على مواقع تنظيم "القاعدة"، وهي في منطقة جنوبية من الجرود وتنظيم "داعش" في المنطقة الشمالية، بينما الجيش اللبناني فمهمته داخل الأراضي اللبنانية منع تسلل أو دخول عناصر "القاعدة" و"داعش" من مراكزهم في الجرود إلى مخيمات النازحين أو إلى مدينة عرسال وهذه مهمة دقيقة وحساسة جداً لأن عناصر "القاعدة" و"داعش" يريدون نقل المعركة إلى مخيمات النازحين، ليقولوا إن هذه المعركة ضد النازحين السوريين لمحاولة زج مكونات لبنانية في هذه المعركة، وهي فعلاً معركة ضد تنظيم "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين، لذا مهمة الجيش اللبناني حساسة ودقيقة من أجل منع اتصال مسلحي "داعش" و"القاعدة" بمخيمات النازحين وبلدة عرسال".

وأشار فرحات إلى أنه لا يمكن الجزم أن هناك قراراً دولياً لتطهير الجرود من الإرهابيين، لكن هناك مناخا دوليا وإقليميا في الموصل والرقة والآن في عرسال.

وأضاف "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتمعا في هامبورغ وقررا وقف إطلاق النار في جنوب سوريا والاستمرار في مكافحة الإرهاب، واليوم كشف عن اجتماع آخر لم يعلن عنه بين الرئيسين، يبدو أن هنالك تنسيق على مستوى عال لضرب تنظيمي "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين، وهذا ما يجري في مسرح عملية المنطقة بكاملها".

وأكد أن الجيش اللبناني سيقاتل بالأسلحة المتوفرة لديه، وجديد هذه الأسلحة هو بعض المروحيات وطائرات الاستطلاع التي تفيد في تحديد الأهداف وكشف تسلل الإرهابيين.

© AP Photo/ Hussein Malla, File فنانو لبنان يتضامنون مع الجيش (صور)

وعن تداعيات معركة الجرود، قال فرحات "لا أعتقد أنه سيحدث أي خضات أمنية كتداعيات لمعركة الجرود لأن الجيش اللبناني يحظى بغطاء سياسي من كل المكونات اللبنانية وما تصريح رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بتأييده للجيش وإعطائه الغطاء الكامل وحرية التصرف، إلا دليلاً على أن هناك غطاء سياسي شامل للجيش ولا خوف من حصول أي خضات أمنية داخلية خصوصاً أن المعركة موجهة ضد التنظيمات الإرهابية وليس ضد أي مكون آخر".

وأوضح أن من يمنع عودة النازحين ويثير القلاقل في المنطقة هو وجود "داعش" و"القاعدة" في الجرود، وعندما يتم القضاء على هذا الوجود، فإن ذلك يريح الوضع الميداني في القلمون السوري وفي غرب حمص وفي البقاع، ويتسنى حينئذ للنازحين السوريين العودة إلى قراهم، كون هذه العودة حالياً محفوفة بالمخاطر بسبب التهديد الذي يشكله وجود تنظيم "القاعدة" في بلاد الشام وتنظيم "داعش" في جرود عرسال.