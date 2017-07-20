تسجيل
14:41 20 يوليو/ تموز 2017
مباشر
    بحث
    لبنان

    خبير عسكري: مخطط "داعش" و"القاعدة" نقل معركة الجرود إلى داخل مخيمات النازحين السوريين

    © Sputnik. Ekaterina chesnakova
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 12 0 0

    اعتبر الخبير الاستراتيجي والعسكري العميد إلياس فرحات، في حديث خاص لـ"سبوتنيك"، الأربعاء، أن بلدة عرسال ومخيمات النازحين السوريين فيها والتي يبلغ عددها حوالي 16 مخيما، تأوي ما بين 80 و 100 ألف خارج سلطة الدولة اللبنانية.

    جندي لبناني على الحدود السورية اللبنانية
    © REUTERS/ MOHAMED AZAKIR
    تفاصيل معركة الجرود: "حزب الله" الحصان الأسود وروسيا المساعد
    وأكد الخبير أن الجيش اللبناني قادر على منع تسلل الإرهابيين إذا بدأت معركة الجرود، لأنه يتمركز بشكل جيد وسيستعمل كل القوى النارية لديه من أجل منع تقدم الإرهابيين إلى مخيمات النازحين في عرسال.

    وحول المعركة المرتقبة في جرود عرسال للقضاء على تنظيمي "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين، قال فرحات "إن الجيش اللبناني يتمركز على تلال مشرفة في محيط عرسال والمخيمات وهذه التلال تشرف على جرود عرسال، من الجهة اللبنانية عرسال ورأس بعلبك والقاع، ومن الجهة السورية الجراجير وقارة والفليطة.

    ومن المرتقب أن تشن المقاومة والجيش السوري هجوماً على الجرود، على مواقع تنظيم "القاعدة"، وهي في منطقة جنوبية من الجرود وتنظيم "داعش" في المنطقة الشمالية، بينما الجيش اللبناني فمهمته داخل الأراضي اللبنانية منع تسلل أو دخول عناصر "القاعدة" و"داعش" من مراكزهم في الجرود إلى مخيمات النازحين أو إلى مدينة عرسال وهذه مهمة دقيقة وحساسة جداً لأن عناصر "القاعدة" و"داعش" يريدون نقل المعركة إلى مخيمات النازحين، ليقولوا إن هذه المعركة ضد النازحين السوريين لمحاولة زج مكونات لبنانية في هذه المعركة، وهي فعلاً معركة ضد تنظيم "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين،  لذا مهمة الجيش اللبناني حساسة ودقيقة من أجل منع اتصال مسلحي "داعش" و"القاعدة" بمخيمات النازحين وبلدة عرسال".

    وأشار فرحات إلى أنه لا يمكن الجزم أن هناك قراراً دولياً لتطهير الجرود من الإرهابيين، لكن هناك مناخا دوليا وإقليميا في الموصل والرقة والآن في عرسال.

    وأضاف "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتمعا في هامبورغ وقررا وقف إطلاق النار في جنوب سوريا والاستمرار في مكافحة الإرهاب، واليوم كشف عن اجتماع آخر لم يعلن عنه بين الرئيسين، يبدو أن هنالك تنسيق على مستوى عال لضرب تنظيمي "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين، وهذا ما يجري في مسرح عملية المنطقة بكاملها".

    وأكد أن الجيش اللبناني سيقاتل بالأسلحة المتوفرة لديه، وجديد هذه الأسلحة هو بعض المروحيات وطائرات الاستطلاع التي تفيد في تحديد الأهداف وكشف تسلل الإرهابيين.

    الجيش اللبناني
    © AP Photo/ Hussein Malla, File
    فنانو لبنان يتضامنون مع الجيش (صور)
    وعن تداعيات معركة الجرود، قال فرحات "لا أعتقد أنه سيحدث أي خضات أمنية كتداعيات لمعركة الجرود لأن الجيش اللبناني يحظى بغطاء سياسي من كل المكونات اللبنانية وما تصريح رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بتأييده للجيش وإعطائه الغطاء الكامل وحرية التصرف، إلا دليلاً على أن هناك غطاء سياسي شامل للجيش ولا خوف من حصول أي خضات أمنية  داخلية خصوصاً أن المعركة موجهة ضد التنظيمات الإرهابية وليس ضد أي مكون آخر".

    وأوضح أن من يمنع عودة النازحين ويثير القلاقل في المنطقة هو وجود "داعش" و"القاعدة" في الجرود، وعندما يتم القضاء على هذا الوجود، فإن ذلك يريح الوضع الميداني في القلمون السوري وفي غرب حمص وفي البقاع، ويتسنى حينئذ للنازحين السوريين العودة إلى قراهم، كون هذه العودة حالياً محفوفة بالمخاطر بسبب التهديد الذي يشكله وجود تنظيم "القاعدة" في بلاد الشام وتنظيم "داعش" في جرود عرسال.

     

    انظر أيضا:

    أصغر عازف عود في العالم ...هو لاجئ سوري في لبنان من مدينة حلب
    لبنان يؤكد أن عودة اللاجئين السوريين ستكون "طوعية"
    إسرائيل ترصد أماكن وجود مصانع أسلحة لـ"حزب الله" في لبنان
    الكلمات الدلالية:
    أخبار لبنان اليوم, أخبار سوريا اليوم, لبنان, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    صورة بعنوان بائعة حلوى غزل البنات - للمصور القرغيزي تابيلد كاديربيكوف في مدينة بشكيك، قرغيزستان
    الفائزون في مسابقة "أندريه ستينين" وفق تصويتكم
    هزيمة الجيش الأمريكي في أفغانستان
    اعتراف مفاجئ لسناتور أمريكي: جيشنا ينهزم في أفغانستان
    إم إس-21 جيل جديد من الطائرات
    "إم إس-21" جيل جديد من الطائرات

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك