الحكومة الفلسطينية تحمّل إسرائيل مسؤولية استمرار التصعيد في الأقصى والقدس

نددت حكومة الوفاق الفلسطينية، اليوم الخميس، 20 يوليو/تموز، بمخطط إسرائيلي جديد لإقامة 1100 وحدة سكنية استيطانية شمال شرق القدس.

© AP Photo/ Adel Hana هنية يدعو للنفير "نصرة للأقصى" ويطالب بقمة طارئة

وقال الناطق باسم الحكومة، يوسف المحمود، في بيان صحفي، إن الإعلان عن المخطط الجديد في ظل التوتر الحاصل مع إسرائيل في المسجد الأقصى شرق القدس منذ عدة أيام "يعني "صب مزيد من الزيت على النار".

واتهم المحمود، الحكومة الاسرائيلية بأنها "تصر على الدفع بالأوضاع إلى مزيد من التوتر، وتعلن بذلك عن عدائها الصارخ لكافة الجهود المبذولة من أجل تحقيق اختراق على صعيد العملية السياسية".

وتابع أن إسرائيل "تصر على تحدي كافة القوانين والشرائع الأممية، وتضع جميع العوائق أمام أي جهد سياسي يهدف إلى تحقيق إرادة السلام الدولية والإقليمية التي ترتكز على تحقيق مبدأ حل الدولتين".

وطالب المحمود المجتمع الدولي "بإدانة التصعيد الإسرائيلي الخطير، وتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة، والتحرك الفوري والعاجل لوقف التصعيد الحاصل".

واعتبر أن المجتمع الدولي "مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بالدفاع عن قراراته وقوانينه ووجوده من خلال فعل سريع يتناسب مع حجم وخطورة الهجمة الاحتلالية الإسرائيلية".

كما دعا الناطق باسم الحكومة الأمتين العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتهما تجاه ما يتعرض له المسجد الأقصى، مشيدا بدور الأردن وقيادته في الدفاع عن المسجد الأقصى والقدس.

وتشهد بوابات المسجد الأقصى في شرق القدس منذ الأحد الماضي مواجهات يومية بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في أعقاب نصبها بوابات الكترونية بعد هجوم نفذه ثلاثة مسلحين فلسطينيين جرى قتلهم الجمعة الماضية وأسفر عن مقتل شرطيين إسرائيليين.