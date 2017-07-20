روسيا ترسل مساعدات إنسانية إلى عدن

أعلن المكتب الصحفي لوزارة الطوارئ الروسية، أن الوزارة أرسلت إلى الجمهورية اليمنية، اليوم الخميس، 20 طنا من المساعدات الإنسانية للسكان المتضررين من النزاع المسلح.

موسكو — سبوتنيك. وقال ممثل الوزارة للصحفيين "بتكليف من الحكومة الروسية، أقلعت اليوم طائرة طراز "إيليوشين —76" من مطار جوكوفسكي إلى اليمن، وعلى متها أكثر من 23 طنا من المساعدات الإنسانية".

ومن بين الحمولة خيام ومنتجات غذائية، ومن المقرر أن تتزود الطائرة بالوقود في مصر، ومن هناك تنطلق إلى عدن.

وكان المكتب الصحفي لوزارة الطوارئ الروسية قد أعلن، يوم الثلاثاء الماضي، أن طائرات وزارة الطوارئ أجلت أكثر من 60 شخصا من رعايا روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة من اليمن في طريق العودة بعد إيصالها أكثر من 20 طنا من المساعدات الإنسانية الى صنعاء، بما في ذلك خيام ومنتجات غذائية.