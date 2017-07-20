مصدر ميداني لـ"سبوتنيك": الجيش السوري يستعيد 7 آبار نفط في ريف الرقة الجنوبي

دمشق — سبوتنيك. وأشار المصدر إلى أن الجيش السوري يواصل تقدمه في عمق البادية السورية وريف الرقة الجنوبي، ونفذ ضربات جوية مكثفة ضد مقرات وتجمعات مسلحي "داعش" بقرى معدان والرابية ورسم الغانم والجبلة ودمر عدداً من آلياتهم.